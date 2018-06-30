Ünlü tarihçi hayatını kaybetti

Uluslararası alanda birçok akademinin üyesi olan Prof. Dr. Fuat Sezgin, 94 yaşında hayata veda etti.

Güncellenme 30 Haziran 2018 15:29

Ünlü tarihçiler arasında yer alan ve Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi olan İslam Bilim Tarihi Araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin, 94 yaşında vefat etti.

Uluslararası alanda birçok akademinin üyesi olan Prof. Dr. Fuat Sezgin, çok sayıda önemli ödül ve nişanı bulunuyordu.

27 dili çok iyi biliyordu

Sezgin; Süryanice, İbranice, Latince, Arapça ve Almanca da dahil 27 dili çok iyi derecede biliyordu. Sezgin ayrıca, insanlık tarihinin başlangıcından bugüne kadar sahasında yazılan en kapsamlı eser olan Arap-İslam Bilim Tarihi'nin ilk cildini, 1967'de tamamlayan Sezgin, 17 ciltten oluşan eserin 18. cildini yazıyordu.

AA'ya açıklamalarda bulunan İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyeti Başkanı Mecit Çetinkaya, İslam Bilim Tarihi Araştırmacısı Prof. Dr. Sezgin'in sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini söyledi.

Kütüphane ve müzelere büyük katkısı vardı

Çetinkaya, Sezgin için yarın öğle namazını müteakip Süleymaniye Camisi'nde cenaze töreni düzenleneceğini, böyle değerli bir bilim adamının hangi yaşta olursa olsun vefatından çok üzüntü duyduğunu, çok değerli bir bilim insanı olduğunu, Türkiye'ye değeri biçilmeyen bir kütüphane ve müze bağışladığını ifade etti.