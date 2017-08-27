Ünlü sunucu Vatan Şaşmaz öldürüldü

Beşiktaş'ta ünlü bir otelde biri kadın 2 kişi ölü bulundu. Ölü bulunanların ateşli silahla vurulduğu belirlendi. Öldürülen kişinin sunucu Vatan Şaşmaz olduğu öğrenildi.

Güncellenme 27 Ağustos 2017 21:32