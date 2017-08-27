Ünlü sunucu Vatan Şaşmaz öldürüldü
Beşiktaş'ta ünlü bir otelde biri kadın 2 kişi ölü bulundu. Ölü bulunanların ateşli silahla vurulduğu belirlendi. Öldürülen kişinin sunucu Vatan Şaşmaz olduğu öğrenildi.
Beşiktaş'ta ünlü bir otelde Vatan Şaşmaz, Filiz Aker tarafından vurularak öldürüldü.
Aker daha sonra intihar etti. Aker'in Şaşmaz'dan 3 dakika önce odaya girdiği, Şaşmaz'ın odaya girmesinden sonra olayın yaşandığı belirlendi.
Şaşmaz'ın sırtından vurulduğu, Aker'in de başına ateş açarak intihar ettiği tespit edildi.
Polisin ilk belirlemelerine göre Aker, Vatan Şaşmaz'ın sırtına 4 kurşun sıkıyor. Şaşmaz'ın kaçmaya çalışırken vurulduğu değerlendiriliyor.