Ünlü sosyal medya fenomenlerine uyuşturucu gözaltısı!

İstanbul merkezli 5 ilde başlatılan operasyonda, uyuşturucuyu özendirdikleri iddia edilen sosyal medya fenomenleri gözaltına alındı.

Güncellenme 01 Ekim 2018 15:27

İstanbul merkezli 5 ilde uyuşturucu kullanmayı özendirici yayınlar yapan sosyal medya fenomenlerine operasyon başlatıldı. Bu kapsamda 4 kişi gözaltına alındı.

Aralarında Pucca da var

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Daire Başkanlığı'nın ortaklaştığı düzenlediği operasyon kapsamında İstanbul'da Pucca lakaplı yazar Pınar Karagöz, bir milyon takipçili Youtuber Ali Muhsin Atam, Şam lakaplı rapçi Şamil Kürşad Oymak, Burry Soprana lakaplı rapçi Burak Aydoğduoğlu gözaltına alındı. İçlerinde en dikkat çekeni ise Pucca lakaplı yazar Pınar Karagöz.

4 kişinin sorgusuna devam ediliyor

Sosyal medya üzerinden yüzbinlerce hayran kitlesine sahip olan fenomenlerin paylaştığı içeriklerde 'uyuşturucuyu övdükleri' öne sürüldü. Sabah saatlerinde gözaltına alınan 4 kişinin sorgusu İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sürüyor.

Daha önce de ifade vermişti

Sosyal medyada Pucca adıyla tanınan Selen Pınar Işık'ın ailesinin evinin oğlu Batı'yı kastederek attığı tweet nedeniyle basıldığı belirtilmişti.

“Batı’nın uşağıyım” tweeti tepki çekmişti

Işık, oğlu Batı’yla ilgili olarak Twitter’da yaptığı “Batı’nın uşağıyım” paylaşımının ardından polislerin babasının evine gittiğini ve 'terör örgütüne dair kanıt aradığını' yazdı. Işık ayrıca kendisine geçmiş olsun diyen bir kişiye şöyle cevap verdi:

"Terör örgütü, halkı isyana sevk etme… Saymışlar aileme. Kanıt eksiği varmış. Telefonlarını almışlar."

Işık'ın ailesinin evinin polis tarafından basılmasının gerekçesi olarak gösterilen twette şu ifadeler yer almıştı:

"Tabii Batı’nın uşağıyım… Başka neyi olacağım, bayağı uşaklık yapıyorum… Canım Batı, uşağınım, köpeğinim hatta… Batı kalp ben."

Eşinden boşanmıştı

Pucca (Selen Pınar Işık) geçen aylarda eşi Serhat Osman Karagöz'den boşanmıştı.