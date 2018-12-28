Ünlü şirket konkordato istedi

Türkiye'nin önde gelen markalarından olan Karaca da konkordato başvurusunda bulundu.

Güncellenme 28 Aralık 2018 12:49

Türkiye ve Azerbaycan’da toplamda 90 mağazası bulunan ve 1917’de kurulan Çift Geyik Karaca da konkordato başvurusunda bulundu.

Dövizdeki dalgalanma mali yapıyı bozdu

NTV’nin haberine göre; şirketin dava dilekçesinde, şirketin döviz cinsi kredilerinin mali dengeyi bozduğu belirtildi. Çift Geyik Karaca Giyim AŞ ve Narin Triko Tekstil ile bu iki şirketin sahibi Hasan-Hüseyin-Cüneyt ve Fethi Güneş kardeşler için konkordato talepli dava Bakırköy Asliye Ticaret Mahkemesi'nde açıldı.

Konkordato gerekçeleri ne?

Önceki gün açılan davada, yaşanan mali dar boğaza ilişkin bazı gerekçeler sıralandı. Buna göre, döviz cinsinden alınan yüklü krediler, AVM kiralarındaki yükseliş, perakende satışlarındaki gerileme ve bankaların kredi limitlerini kullandırmaması şirketlerin mali yapısını olumsuz etkiledi.

Toplam borç ne kadar?

Toplamda 171 milyon liralık borcu bulunan şirketler için konkordato kararı verilmesi halinde faaliyetlerin etkin bir biçimde sürdürülebileceği kaydedildi.