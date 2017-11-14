Ünlü şarkıcı Berdan Mardini'den memleketine dev yatırım!

Ünlü şarkıcı Berdan Mardini, memleketi Mardin’de gül yağı fabrikası kuruyor.

Güncellenme 14 Kasım 2017 13:35

Şarkıcı Berdan Mardini “Hedefim memleketimde yetiştirdiğim güllerin yağından ürettiğim kokuyu dünya markası haline getirmek” dedi.

Ünlü sanatçı Berdan Mardini, müzikten kazandığını ticarete yatırdı... Hükümetin Cazibe Merkezleri adı altında başlattığı istihdam yaratmadaki destekten yola çıkan Mardini, memleketi Mardin’de gül yağı çıkartma fabrikası kuruyor.

Hedefi dünyaca ünlü markayı yaratmak...

Memleketi Mardin’e, Isparta’dan getirttiği gülleri 300 dönümlük araziye diktiklerini belirten Mardini, “Şu an 300 dönümün 200 dönümüne gül diktik. 100 dönümüne de bu yıl ekiyoruz. Hedefimizi 1000 dönüm .” Ünlü şarkıcı, “Fabrikamızın yapımını ve güllerimizden ilk hasatımızı 2018 yazında bitirmeyi hedefliyoruz. En büyük hedefim ise; memleketimde yetiştirdiği gül yağından ürettiğim kokuyu kendi markamızı tüm dünya markası haline getirmek istiyorum.” dedi.