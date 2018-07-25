Ünlü sanatçı vegan restoran açtı!

Zeynep Casalini, kızı Ceren Sarp ile işlettiği vegan restoran hakkında açıklamalarda bulundu.

Güncellenme 25 Temmuz 2018 17:35

Verdiği kararla vejetaryenlikten veganlığa geçen gelen ünlü şarkıcı Zeynep Casalini, kızı Ceren’i de vegan yaparak birlikte vegan cafe, restoran işletiyor. Casalini’nin oyunculuk yapan kızı Ceren, mekanın her işi ile ilgileniyor. Restoranın market alışverişinden garsonluğuna, bulaşıktan aşçılığa tüm ilerine koşturan Ceren, halinden çok memnun.

Hayalindeki yeri açmış

Müziği bırakmadığını ama bu işi de severek yaptığını belirten Casalini, Bodrum'da Veganili diye bir vegan kafe açtığını, şarkıcılığı bırakmadığını, önceden arkadaşlarına ve çocuklarına evde yemek yaptığını, bu meziyetini böyle bir yerde kullanmaya karar verdiğini, eski eşi Tahsin’in kendi işine devam ettiğini, kendisinin de minik bir mekan hayal ettiğini, konserlere gidip geldiğini, kendisi olmadığı zamanlarda kızı Ceren’in burayla ilgilendiğini söyledi.

Veganlık hakkında açıklama

Veganlıkla ilgili de açıklamalarda bulunan Casalini, veganların diğer insanların yemediği şeyleri yemediğini, diğer insanların da vagan insanların yediği ürünlerle beslenmesini dilediğini, herkesin vegan olması ve dünyanın bir şekilde kurtulmasını dilediğini, veganlığın aslında dünyanın kurtarılması ile ilgili bir olay olduğunu, her canlının yaşamaya hakkı olduğunu, her canlının kendi sütünü kendi bebeğine verme hakkı olduğunu, vegan olmaktan çok memnun olduğunu, çok beseleyici ve güzel şeyler yediğini belirtti.

Yemekleri hakkında bilgi verdi

Yaptığı yemekleri de anlatan ünlü şarkıcı, restoranlarında zeytinyağlı yemekler, 5 çeşit burger, 3 çeşit makarna, glütensiz yiyecekler, tatlıların hepsinin glütensiz olduğunu, zaman zaman ise deneysel şeyler yaparak farklı tatlar bulmaya çalıştıklarını, sabah kahvaltı verdiklerini, meyve karışımları yaptıklarını ifade etti.

Kızı da çok memnun

Casalini’nin kızı Ceren Sarp da burada çalışmaktan dolayı çok mutlu olduğunu, annesi ile çalışmanın çok güzel bir duygu olduğunu, annesi konserdeyken ya da yanında yokken çok stresli olduğunu, her şeyi tam olarak bilmediğini, bilmediği yerlerde annesini arayıp bilgi aldığını, daha çok kız kardeşi Dafne ile zaman geçirdiğini, annesine yardımcı olmaya çalıştığını, İstanbul'da da tiyatro yaptığını, kışları İstanbul'da, yazları ise annesinin yanında çalışarak zaman geçirdiğini belirtti.