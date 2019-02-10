Ünlü sanatçı Hakan Yeşilyurt, hayatını kaybetti

Eftelya şarkısı ile bir döneme damga vuran ünlü sanatçı Hakan Yeşilyurt, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

Güncellenme 10 Şubat 2019 12:54

Ünlü sanatçı Hakan Yeşilyurt, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Yeşilyurt'un cenazesi 11 Şubat Pazartesi günü 13.00'da Antalya Kızılarık Cemevi'nden kalkacak. Adalılar adlı grupta yer alan ünlü şarkıcı, Eftelya şarkısı ile tanınmıştı.

Eftelya şarkısı ile tanındı

Eftelya, Sen Aşksın, Çökertme, Bize Kalan gibi albümlerin sahibi sanatçı Hakan Yeşilyurt, geçirdiği ani kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Ünlü şarkıcının vefat haberini Önder Babat Kültür Merkezi, "Çok değerli dostumuz, arkadaşımız Hakan Yeşilyurt'u kalp krizi sonucu kaybettik. Bu erken ve ani kayıp bizlere büyük bir acı yaşattı. Acılı ailesine, dostlarına ve yoldaşlarına başsağlığı diliyoruz" ifadeleri ile duyurdu.

46 yaşında hayatını kaybetti

Henüz 46 yaşında olan sanatçı, sanat hayatına 1996 yılında Adalılar grubuyla başlayıp ardından solo albümlerle devam etmişti.