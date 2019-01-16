Ünlü sanatçı, bu sözlerle Yıldırım'ı destekleyeceğini duyurdu

Usta şarkıcı Müşerref Akay, Binali Yıldırım'ı başkan olması için tüm kalbiyle desteklediğini söyledi.

Güncellenme 16 Ocak 2019 16:14

Usta şarkıcı Müşerref Akay, katıldığı televizyon programında yerel seçimlerde AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım’ı destekleyeceğini söyledi. Akay, "Ona kurban olayım" sözleri ile Yıldırım’a sevgisini gösterdi.

“Ona kurban olayım"

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Nuray Hafiftaş’ın ölüm yıldönümü kapsamında bir etkinlik düzenlemek istediğini dile getiren Akay, etkinliğe Binali Yıldırım'ın da gelmesini istediğini belirterek, “Ona kurban olayım" sözleri ile seçimlerde Yıldırım’ı desteklediğini açıkladı.

“Belediye başkanımız olsun”

Hazırlayacağı etkinliğe Binali Yıldırım’ın gelmesini çok istediğini dile getiren Akay, “Kurban olayım inşallah. Belediye başkanımız olsun bütün kalbimizle destekliyoruz. Her şeyi yapacağına da inanıyorum” ifadelerini kullandı.