Ünlü şairin torunu Akşener'e danışman oldu!

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yeni danışmanı Aşık Veysel'in torunu Çiğdem Özer oldu.

Güncellenme 15 Kasım 2017 17:05

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e üç yeni danışman atandı. Danışmanlar İyi Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray'ın, imzasıyla görevlendirildi.

Aralarında Aşık Veysel'in torunu da var

Yeniçağ'ın haberine göre, Akşener'in yeni danışmanları Yener Yıldırım, Orhan Erzurum ve Âşık Veysel'in torunu Çiğdem Özer oldu.

İyi Parti'nin kurucuları arasında

Meral Akşener geçtiğimiz ay basın danışmanlığı görevine de Murat İde'yi getirmişti. Aşık Veysel'in torunu olan Çiğdem Özer dedesinin ölümünden iki yıl sonra, 1975 yılında dünyaya geldi.

Uzun yıllar bankacılık yapan Özer dedesiyle ilgili yapılan toplantılara, panellere katılıyor ve konuşmalar yapıyor. Özer aynı zamanda İyi Partinin kurucuları arasında yer alıyor.