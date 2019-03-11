Ünlü şair İsmet Özel, kalp krizi geçirdi

Ünlü şair ve yazar İsmet Özel, geçirdiği kalp krizi sonrası yoğun bakıma alındı.

Güncellenme 11 Mart 2019 12:28

İstiklal Marşı Derneği'nin fahri genel başkanı ve ünlü şair İsmet Özel, geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırıldı. Özel’in yoğun bakımda olduğu belirtildi.

Kalp krizi geçirdi

İsmet Özel’in kalp krizi geçirdiğini, Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Kınık, Özel’in kalp krizi sonucu Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Koroner Yoğun Bakım'a kaldırıldığını, Mevla'dan acil şifalar dilediğini belirtti.

İsmet Özel kimdir?

Kayseri’de 19 Eylül 1944’te dünyaya gelen İsmet Özel, şairlik ve yazarlık yönleri ile tanındı. Özel, Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde öğrenim gördükten sonra, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı’ndan mezun oldu. 18 sene Devlet Konservatuvarı’nda Fransızca okutmanlığı yapan Özel, Ataol Behramoğlu'yla birlikte Halkın Dostları dergisini kurdu ve yönetti. 1963’ten itibaren şiirleri yayınlanmaya başladı.

Köşe yazarlığı yaptı

Özel, 1974’te düşünsel ve ruhsal değişim yaşayarak yazı hayatına İslami düşünce çerçevesinde devam etti. Uzun yıllar çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı yaptı. 2005’te Türkiye Yazarlar Birliği deneme ve üstün hizmet ödülünü kazandı. 9 şiir, 22 deneme, söyleşi, mektup ve 5 çeviri kitabına imza attı.

İstiklal Marşı Derneği’ni kurdu

1978 yılında kaleme aldığı Üç Mesele (Teknik, Medeniyet, Yabancılaşma) en önemli kitaplarından biridir. 2007 yılında kurulan İstiklal Marşı Derneği'nin kurucusudur. İstiklal Marşı Derneği fahri genel başkanıdır.