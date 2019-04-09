Ünlü ralliciden başörtüsü kararı!

Ünlü rallici Burcu Çetinkaya Bucak, artık başörtüsü takmayacağını duyurdu.

Güncellenme 09 Nisan 2019 10:03

Ünlü rallici Burcu Çetinkaya Bucak, 6 yıl önce girdiği tesettürden çıktığını duyurdu ve artık başörtüsü takmayacağını söyledi.

“Başörtüsüne inanmamak veya saygısızlık yok”

At binerken videosunu paylaşan Çetinkaya, altına şu notu düştü: “Bugün bir karar aldım ben. Bu kararda, asla 6 yıldır taşımaya çalıştığım başörtüsüne inanmamak veya saygısızlık yok. Bu kadar yapabildim. Aldığım kararı tamamen manevi yaşamak istedim. Hatta imkan olsaydı sessizce. Nasip. Gücüm yetmedi diyelim. Kalbim aynı yerde. Ama o da benimle Allah arasında zaten. Bu süreçte benden güç alanlar olduysa onları istemeden kırdıysam özür.

“Hayatı yaşamaya devam etmeye çalışacağım...."

Her hareketimi 6 yıldır siyasi zannedenler vardı. Belediye başkanı, siyasetçi adayı her şey yaptılar. Onlarca iftira attılar. Hayatımda hiçbir siyasi partiye üye olmadım ben. Hatta siyasi tekliflere hayır diyerek sporumu yapmaya devam etmeyi seçtim. Şimdi de kendi halimde işime gücüme bakarak hayatıma devam edeceğim inşAllah. Sadece azıcık kendimi dinlemeye ihtiyacım var.... Bu geçen süreçte alkışları hiç kabul etmedim. Hakaret edenlere de kırılmamaya çalıştım. Sadece hakkımda konuşulduğunda cevap hakkımı kullandım. Şimdi de bakış açım aynı.... Kimseye hakaret etmeden hayatı yaşamaya devam etmeye çalışacağım...."

“Bir şey eksikti hayatımda”

Önceki hayatında içki, sigara ve eğlence olduğunu kaydeden Çetinkaya, daha önce verdiği bir röportajda neden kapandığını şöyle açıklamıştı: “Ben kapanma kararını kendi manevi yolculuğum nedeniyle aldım. Çünkü insan maneviyattan eksik olmasının zararlarını görebiliyor. Gece geziyordum ama 'Ah ne güzel eylendim' diyemiyordum. Kazanıyorum ama yine çok mutsuzum. Bir şey eksikti hayatımda. Ne olduğunu bulamıyordum bir türlü."