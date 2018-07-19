Ünlü pastanelerin sahibi FETÖ'den gözaltına alındı

İstanbul emniyetinin yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında 21 örgüt üyesi gözaltına alındı.

Güncellenme 19 Temmuz 2018 14:09

İstanbul emniyeti FETÖ'ye yönelik yeni bir operasyona imza attı. 21 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, halen aktif olan bazı isimler de yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında Görgülü Pastanelerinin sahibi Mehmet Tahir Sekizkardeş'le, Ekrem Ateş isimli iş adamları da bulunuyor.

Emniyet güçleri, FETÖ yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün "Eyalet Hadimi" "Bölge Hadimi" "Mütevelli Esnaf" "Üniversite Yapılanması" "Talebe Yapılanması" içerisinde görev alan bazı isimleri belirledi. Yapılarda aktif ve güncel olarak çalıştıkları belirlenen 32 isim tespit edildi. Şüphelilerin Gaybubet (Saklanma) evlerinde kaldıkları öne belirlendi. Çalışmaların ardından İstanbul ve 7 ayrı ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Gaybubet olarak belirlenen adreslerde FETÖ'den aranan üç şüphelinin de yakalandığı belirtildi. Gözaltına alınan 21 şüphelinin Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.

Yapılan operasyonla gözaltına alınan isimler arasında, Görgülü Pastanelerinin sahibi Mehmet Tahir Sekizkardeş'le, Ekrem Ateş isimli iş adamları da bulunuyor.