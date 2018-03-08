Ünlü oyuncunun üzerine cam panel düştü!

Kanadalı ünlü oyuncu Hickson, film setinde feci bir kaza geçirdi. Genç oyuncu apar topar hastaneye kaldırılırken yüzünde ve vücudunda derin yaralar oluştu.

Güncellenme 08 Mart 2018 11:42

Kanadalı ünlü oyuncu Taylor Hickson sette kaza geçirdi. Üzerine zam panel düşen genç oyuncunun yüzünde derin yaralar oluştu. Hickson, yapım şirketini dava etmeye hazırlanıyor.

Çekimler sırasında korkunç bir kaza yaşandı

Ghostland adlı film için kamera karşısına geçen Kanadalı aktrist Taylor Hickson, çekimler sırasında korkunç bir kaza geçirdi. Çekimler için getirilen cam panel, Hickson'un sahnelerinin çekildiği sırada 20 yaşındaki oyuncunun üzerine düştü.

Yüzünde derin yaralar oluştu

Kaza sonrası Hickson'ın yüzünde ve vücudunda derin yaralar oluştu. Apar topar hastaneye kaldırılan oyuncuya tam 70 dikiş atıldı. Lazer ve silikon tedavisi gören oyuncu, buna rağmen yüzünde kazanın izlerini taşıyor.

Yeni projeleri kaçırdı

Filmin yapımcılarına ve yönetmenlerine dava açmaya hazırlanan genç oyuncu, kaza nedeni ile çoğu film projelerini de kaçırdı.