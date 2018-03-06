Ünlü oyuncunun ani ölümü herkesi yasa boğdu!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Çukur gibi dizilerde rol alan Harun Kandemir hayatını kaybetti.

Güncellenme 06 Mart 2018 10:30

Dün akşam meydana gelen olayda, saat 18.00'de İstanbul Çerkezköy'de yaşayan ünlü oyuncu aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Kurtlar Vadisi, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Filinta ve Çukur'da oynayan oyuncu, 35 yaşındaki Harun Kandemir ailesiyle birlikte akşam yemeğini yedikten sonra aniden yere yığıldı.

Aniden yere yığıldı

Yerde hareketsiz bir şekilde kalan Kandemir'i gören ailesi ise panik halinde sağlık ekiplerine olay yerine çağırdı. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, ilk incelemeler sonucu oyuncunun hayatını kaybettiğini duyurdu. Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna götürülen Kandemir’in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Ailesi sinir krizi geçirdi

Genç oyuncunun bu ani ölümü sevenlerini yasa boğdu. Ailesi sinir krizi geçiren oyuncu Harun Kandemir’in cenazesi bugün ikindi namazı müteakip Çerkezköy Osmanlı Camii'nde kılınacak.

Harun Kandemir kimdir?

En son Çukur dizisinde rol alan oyuncu Harun Kandemir, henüz 35 yaşında ve 2 metre boyundaydı. Filinta, Kurtlar Vadisi ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizilerinde de oynamıştı.