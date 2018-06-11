Ünlü oyuncuları dolandıran yapım şirketine kayyum atandı

Ünlü oyuncuları mağdur eden Hollanda merkezli yapım şirketi Endemol'a kayyum atandı.

Güncellenme 11 Haziran 2018 17:06

Hollanda merkezli yapım şirketi Endemol'un Türkiye macerası artık sona erdi. Şirkete daha önce denetim kayyumu atayan 13. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirkte bu kez yönetim kayyumu atadı. Şirketten geriye 45 milyon TL'lik bir borç kaldı.

Habertürk'ün haberine göre, Erkan Petekkaya, Nilay Deniz, Cansel Elçin, Ege Aydan gibi ünlü isimlerin alacaklarını tahsil edemediği için protesto ettiği ve geçen yıl iflas başvurusu yapan Endemol Türkiye'yle ilgili 13. Asliye Ticaret Mahkemesi kararını verdi.

Borçlu olmadıklarını ve 80 milyon TL alacaklı olduklarını savunan Endemol Türkiye'ye daha önce denetim kayyumu atayan mahkeme, bu sefer yönetim kayyumu atayarak şirketin tüm faaliyetlerini yetkisi altına aldı.

Mahkemeye sunulan raporlarda, Endemol'ün mevcut yönetimince (Sophie Turner Laing, Emma Moloney, Wim Ponnet, Marina Williams, Ivan Nash Vila) yurtdışına varlık transferi yapıldığı, şirket borçlarının yanlış tahakkuklarla şişirildiği gibi ciddi iddialar var.