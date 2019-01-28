Ünlü oyunculardan askere moral ziyareti

Söz dizisi oyuncuları, Irak sınırında zorlu şartlarda görev yapan askerlere moral ziyareti düzenledi.

Güncellenme 28 Ocak 2019 12:50

Söz dizisinde askerleri canlandıran oyuncular, Irak sınırında terör örgütleri ile başarılı bir mücadele yürüten Mehmetçik’le buluştu.

Mehmetçik zorlu şartlarda da görevde

Irak sınırında zorlu şartlarda terör örgütü PKK’nın Türkiye’ye sızmasını engelleyen askerler, kış aylarının çetin geçmesine rağmen görevlerini başarılı bir şekilde yürütüyor.

Söz’ün başrol ekibinden sürpriz ziyaret

Pazartesi akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Söz’de rol alan Nihat Altınkaya, Görkem Sevindik, Aytaç Şaşmaz ile dizinin yapım şirketinin Genel Müdür Yardımcısı Mücahit Murat, Yüksekova’daki üs bölgesini ziyaret etti.

Bağlama eşliğinde türkü söylediler

Askerlerle bol bol fotoğraf çekilen oyuncular, bağlama eşliğinde söylenen türkülere de eşlik etti.

Dağlıca’ya ziyaret

Gittikleri karakol içindeki şehitliği de ziyaret eden ünlü oyuncular, daha sonra askeri araçlarla Dağlıca Taburu'na götürüldü.

Oyuncular sevgi gösterisi

Gittikleri her yerde askerin sevgi gösterisi ile karşılaşan ünlü oyuncular, burada da bir müddet karakolu gezerek komutanlardan bölge ve verdikleri mücadele hakkında bilgi aldı.

Gece karanlığında üs bölgesine ziyaret

Taburdaki ziyaretlerini tamamlayan dizi ekibi, gecenin karanlığında askeri araçlarla bin 860 rakımlı Şehitler İrfan ve Tunahan Modüler Üs Bölgesi'ne götürüldü.

Soğuk nedeni ile askeri kıyafet giydiler

Buradaki görevli komutanlar ve asker tarafından karşılana oyuncular, soğuk hava koşullarında giydikleri askeri kıyafetlerle üs bölgesini de gezdi.

Mevzileri gezen oyuncular hem askerle sohbet etti hem de fotoğraf çektirdi.