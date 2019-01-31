Ünlü oyuncudan Suriyeli çocuklara yardım
Ünlü oyuncu Sinan Albayrak, İHH gönüllülerinin aracılığı ile 5 bin çizmeyi, Suriyeli çocuklara ulaştırdı.
Sinema oyuncusu Sinan Albayrak, İHH gönüllüleri ile başlattığı "Hikayeyi Sen Tamamla" kampanyasıyla toplanan 5 bin çizmeyi, Suriyeli çocuklara ulaştırdı.
Çocuklar derinden etkileniyor
AA muhabirine konuşan Albayrak, savaş mağduru çocukların ihtiyaçlarının giderilmesi gerektiğini söyledi.
Albayrak, çocukların dininin, dilinin, ırkının olmadığını, yaşanan savaşların her çocuğu derinden etkilediğini, Suriye gibi birçok coğrafyada çocukların mağdur olduğunu, bu mağduriyetlerin vicdan sahibi insanlar tarafından giderilmesi gerektiğini belirtti.
Savaş mağduru çocuklara ulaşılıyor
Suriye'de zorla yerinden edilen sivillerin sığındığı kampları ve yetimhaneleri ziyaret eden Albayrak, sosyal medya üzerinden toplanan çizmeleri savaş mağduru çocuklara ulaştırdıklarını söyledi.
İHH gönüllüleri kampanya başlattı
Albayrak, İHH gönüllülerinin sosyal medya üzerinden bir kampanya başlattığını, bu kampanya sonucu kısa süre içerisinde 5 bin adet çizme toplandığını, bu vesileyle bireysel bir çalışmanın nasıl bereketlendiğini görmüş olduklarını, çizmeleri dağıtmak amacıyla yine Suriye’ye geldiklerini, her seferinde Suriye’deki çocuklara biraz daha ısındıklarını, çocukların dünyasından savaş kelimesinin en kısa sürede çıkmasını istediğini belirtti.