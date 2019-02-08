Ünlü oyuncu Yalçın Menteş hayatını kaybetti

Ağır şeker hastası olan ve 2013’te sağ bacağı kesilen ünlü oyuncu Yalçın Menteş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Güncellenme 08 Şubat 2019 10:41

Ağır şeker hastası olan ve 2013’te sağ bacağı kesilen ünlü oyuncu Yalçın Menteş’ten acı haber geldi.

Hayatını kaybetti

Uzun zamandır özel bir hastanede yoğun bakımda tedavi gören Menteş, dün akşam hayata gözlerini yumdu.

Acı haberi oğlu verdi

Acı haberi Yalçın Menteş’in oğlu Atilla Menteş, "Sevgili babam Yalçın Menteş'i kaybettik. Tüm yakınlarının ve sevenlerinin başı sağ olsun!" ifadeleri ile verdi.

Ünlü isimler de acıya ortak oldu

Yalçın Menteş'in ölümünün ardından ünlü isimler sosyal medya hesaplarında baş sağlığı mesajları yayınladı.

Ömür Gedik Twitter sayfasında "Allah rahmet eylesin, ışıklar içinde uyu Yalçın Menteş" notunu paylaşırken, Şinasi Yurtsever ise "Güzel insan yetenekli oyuncu Yalçın abimiz de aramızdan ayrıldı. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun Yalçın Menteş" yazdı...