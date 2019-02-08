Ünlü oyuncu Yalçın Menteş hayatını kaybetti
Ağır şeker hastası olan ve 2013’te sağ bacağı kesilen ünlü oyuncu Yalçın Menteş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Ağır şeker hastası olan ve 2013’te sağ bacağı kesilen ünlü oyuncu Yalçın Menteş’ten acı haber geldi.
Hayatını kaybetti
Uzun zamandır özel bir hastanede yoğun bakımda tedavi gören Menteş, dün akşam hayata gözlerini yumdu.
Acı haberi oğlu verdi
Acı haberi Yalçın Menteş’in oğlu Atilla Menteş, "Sevgili babam Yalçın Menteş'i kaybettik. Tüm yakınlarının ve sevenlerinin başı sağ olsun!" ifadeleri ile verdi.
Ünlü isimler de acıya ortak oldu
Yalçın Menteş'in ölümünün ardından ünlü isimler sosyal medya hesaplarında baş sağlığı mesajları yayınladı.
Ömür Gedik Twitter sayfasında "Allah rahmet eylesin, ışıklar içinde uyu Yalçın Menteş" notunu paylaşırken, Şinasi Yurtsever ise "Güzel insan yetenekli oyuncu Yalçın abimiz de aramızdan ayrıldı. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun Yalçın Menteş" yazdı...