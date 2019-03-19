Çiçek Taksi ve Cennet Mahallesi dizilerindeki karakterleri ile büyük beğeni kazanan Ümit Yesin, hayatını kaybetti.

Güncellenme 19 Mart 2019 17:34

Türk televizyonlarının önemli oyuncularından olan ve Çiçek Taksi dizisi ile gönüllerde taht kuran ünlü oyuncu Ümit Yesin hayatını kaybetti.

Cennet Mahallesi dizisinde 'Muharrem' rolüyle beğeni kazanan Yesin’in sevenleri hüzne boğuldu. Acı haberi, yakın arkadaşı ve meslektaşı Mustafa Avkıran duyurdu.

Mustafa Avkıran, Ümit Yesin'le çekilen fotoğrafını paylaşarak "İnsan bir ay içinde iki baba birden kaybeder mi? Kaybedermiş... Çok sevdim seni be benim Ümit abim... Devrin daim olsun!." ifadelerini kullandı.

Ümit Yesin'in ölüm nedeni hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.