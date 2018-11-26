Ünlü oyuncu tesettüre girdi!

Hempa Çocuk Derneği’nin ödül törenine katılan Gamze Özçelik ilk kez tesettürlü olarak görüntülendi.

Güncellenme 26 Kasım 2018 11:37

Hempa Çocuk Derneği tarafından organize edilen ‘Türkiye Çocuk Hakları ve Duyarlılık Ödülleri’ çocuk hakları noktasında duyarlı faaliyetlerde bulunan medya ve STK temsilcilerine çeşitli ödüller verildi. Hempa Çocuk Derneği Başkanı İbrahim Enes Duruay, dünyanın dört bir yanında bulunan çocuklara daha iyi ve güzel imkanlar sunmak için duyarlılık gösteren medya mensupları ve kurumlara teşekkür etmek amacı ile bu ödül törenini organize ettiklerini ifade etti.

İlk defa görüntülendi

Umuda Koşanlar Derneği (UMHD), törende ‘Öncü Sivil Toplum Kuruluşu’ ödülü alırken ödülü dernek adına Gamze Özçelik aldı ve ilk kez tesettürle görüntülendi.

“Çok İstiyorum”

Ünlü oyuncu Instagram hesabından 23 Nisan 201 yılında paylaştığı bir fotoğrafta "Alemlerin nuru, yolumuzun güneşi Efendimiz, Ya ResulAllah... Sevdan sevdamız, yolun yolumuzdur. Rabbim yolumuzu kolaylaştırsın, ayaklarımızı sabit kılsın. Miraç Kandilimiz hayırlara vesile olsun... Dua edin canlar. Çok istiyorum. Ucunda rızaya bir adım daha yaklaşmak var." ifadesine yer vermişti.

Daha önce verdiği röportajda Gamze Özçelik, "Her zaman kırılgan, sahtelikten hoşlanmayan, gerçeği arayan bir yapım vardı. Allah inancı kalbime konmuştu çok şükür. Ama sadece ne şekilde inanmam ve uygulamam gerektiğine bu kadar hakim değildim" açıklamasında bulunmuştu.