Ünlü oyuncu sevgilisiyle 100 adet gülle barışmak istedi!

Sevgilisi Demet Özdemir'den ayrılan Seçkin Özdemir, bu kararından pişman olarak dizi setine 100 adet özür gülü gönderdi.

Güncellenme 05 Ekim 2018 16:13

Yaz dizisi olarak başlayan ve yeni sezonda da devam eden Erkenci Kuş’un seti, 100 adet kırmızı gül ile özür dilemeye sahne oldu. Dizinin başrol oyuncusu Demet Özdemir, kısa bir süre önce kendisi gibi oyuncu olan Seçkin Özdemir’den ayrılmıştı. Seçkin Özdemir pişman oldu ve büyük bir sürpriz yaparak Demet Özdemir’den güllerle özür diledi.

Gül ile özür diledi

Sevgilisi Demet Özdemir’le anlaşmazlık yüzünden ayrılan Seçkin Özdemir’den geri adım geldi. Kendini affettirmek isteyen Seçkin Özdemir, gül jesti ile ayrıldığı sevgilisinden özür diledi.

100 adet kırmızı gül

Demet Özdemir'le barışmak isteyen yakışıklı oyuncunun, eski aşkının rol aldığı ’Erkenci Kuş’ dizisinin setine 100 adet kırmızı gül gönderdiği iddia edildi.

Affetti mi?

Demet Özdemir'in eski sevgilisini affedip affetmediği merak konusu oldu.

Can Yaman bu iddiaları yalanlamıştı

Demet Özdemir ile Erkenci Kuş'un yakışıklı başrol oyuncusu Can Yaman'ın aşk yaşamaya başladıkları iddia edilmiş ancak Can Yaman gerçek sevgilisiyle ortaya çıkarak bu iddiaları noktalamıştı.