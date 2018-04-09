Ünlü oyuncu şehir hayatını bıraktı, çiftlikte yaşıyor!

Ünlü oyuncu Burak Hakkı, şehir hayatını bırakıp çiftliğe yerleşti organik tarım yapıyor.

Güncellenme 09 Nisan 2018 17:20

Ünlü oyuncu Burak Hakkı, oğlu doğduktan sonra tarıma merak salarak bir çiftliğe yatırım yaptı. Yakışıklı oyuncu, Saroz Körfezi'ndeki çiftliğinde organik tarımla uğraşıyor.

Rüzgar adında bir oğlu olan Burak Hakkı, hayalini kurduğu çiftliği 2008 yılında satın aldı. Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Güneyli Köyü'nde satın aldığı 35 bin metrekarelik arsada ceviz ve organik sebze-meyve yetiştiren ünlü oyuncu emeklerinin karşılığını almaya başladı.

Bereket TV'de yayınlanan 'Artı Gündem' programına konuk olan ünlü oyuncu Burak Hakkı, tarıma olan ilgisini ve bahçesini anlattı. Hakkı, "Burada birçok şey yetişiyor. Toprakla uğraşmak beni dinlendiriyor" dedi.