Ünlü oyuncu o partiden aday adayı oldu!

Kurtlar Vadisi Pusu ile adını geniş kitlelere duyuran Seda Yıldız, İYİ Parti'den aday adayı oldu.

Güncellenme 02 Mayıs 2018 14:45

Kurtlar Vadisi Pusu'da Yaşar Ağa karakteri hafızalara kazınan oyuncu Seda Yıldız, İYİ Parti'den milletvekili aday adayı oldu.

Şu sıralar Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan oyuncu Seda Yıldız, adaylık başvurusunu yaparken parti rozetini de yakasına taktı.

Zonguldak'ta dünyaya gelen oyuncu 20 Mayıs 1962'de doğdu. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun olan Yıldız, kariyer hayatı boyunca birçok dizi ve filmde rol aldı.

Rol aldığı projeler ise şu şekilde: Gönül Dostları, Hacer Ana Ve Oğulları, Bizim Aile, Cesur Yürek, Çiçek Taksi, Böyle Mi Olacaktı, Tatlı Hayat, Mühürlü Güller, Asla Unutma, Kaybolan Yıllar, Yağmurdan Sonra, Kurtlar Vadisi Pusu, Kollama ve son olarak 2013 yılında Ben Onu Çok Sevdim dizisiyle izleyici karşısına çıktı.

Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da rol alan oyuncu dizinin yayınlanan son bölümünde Yaşar, tarafından vurularak öldürüldü. Oyuncunun siyasi tericihi nedeni ile diziye