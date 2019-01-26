Ünlü oyuncu Kızım dizisinden ayrıldı

TV 8'de yayınlanan Kızım dizisinin kadrosuna sonradan dahil olan Selin Şekerci, diziye veda ettiğini sosyal medyadan duyurdu.

Güncellenme 26 Ocak 2019 12:21

Geçen sezon Kızım dizisinin kadrosuna dahil olan oyuncu Selin Şekerci, sosyal medyadan diziye veda ettiğini duyurdu. Set ekibiyle fotoğraf paylaşan güzel oyuncu, "Kızım bana acayip kapılar açtı, bakış açıları kazandırdı" sözleri ile veda etti.

Diziye veda etti

Başrollerini Buğra Gülsoy, Leyla Lydia Tuğutlu ve Beren Gökyıldız'ın oynadığı Kızım dizisinde sürpriz bir ayrılık yaşandı. Dizinin kadrosuna sonradan dahil olan Selin Şekerci, Instagram hesabından diziye veda ettiğini duyurdu.

“Herkesi çok sevdim”

Set ekibi ile çekildiği kareyi Instagram hesabından paylaşan Şekerci, mesleğinde birçok hikayeye bir çok karaktere dokunduğunu, bu işin en güzel yanının da bu olduğunu, Kızım dizisinin kendisine çok güzel kapılar açtığını, bakış açıları kazandırdığını, Beren Gökyıldız gibi dünyanın en güzel çocuğuna her anlamda iyisiyle kötüsüyle anne olduğunu, çok güzel bir ekiple çalıştığını hepsini çok sevdiğini söyledi.

Medyapım ve Aksoy’a övgü

Şekerci, Medyapım ile çalışmak ve Fatih Aksoy'un kanatları altında olmak tüm oyuncuların başına gelmesini dilediği bir deneyim olduğunu, hepsine koca bir tecrübe borçlu olduğunu, bu insanlarla iyi ki tanıştığını, iyi ki anne olduğunu, Asu ile beraber 'anne'liğin ne kutsal bir şey olduğunu tekrardan iliklerime kadar hissettiğini dile getirdi.