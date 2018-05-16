Ünlü oyuncu kırmızı halıda Gazze pankartı açtı

Dünyanın en prestijli film festivali Cannes'da Gazze için pankart açıldı.

Güncellenme 16 Mayıs 2018 17:28

Dünya film sektörünün en prestijli festivali Cannes'da, kırmızı halıda yürüyen Lübnanlı oyuncu Manal Issa "Gazze'ye saldırıları durdurun" pankartı açtı. Prömiyerini festivalde yapan 'Solo: A Star Wars Story'de rol alan kadın oyuncunun afişi, büyük ses getirdi.

Dünyanın dört bir yanında gösteriler düzenlendi

ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasıyla çıkan olaylar sonucu İsrail askerleri 60'tan fazla Filistinliyi vahşice katletti. Katliam Brezilya'dan Yunanistan'a, ABD'den Filipinler'e, Güney Afrika'dan İsviçre'ye yeryüzünün dört bir yanında protesto edildi.

İsrail halkı da sokağa indi

İsrail'in sol görüşlü vatandaşları da sokağa inerek gösteriler düzenledi. Ölümlerin derhal durdurulması istenen eylemler çığ gibi büyüdü. Katliamın ardındaki bir numaralı isim İsrail Başbakanı Netanyahu, dün akşam resmi konutunda büyük bir şok yaşadı. İsrailli göstericiler, ellerinde pankartlarla Netanyahu'yu protesto etti.

Kırmızı halıda Filistin pankartı

Bu kapsamda, dünyanın en prestijli film festivali Cannes'da, kırmızı halıda yürüyen Lübnanlı oyuncu Manal Issa 'Gazze'ye saldırıları durdurun' pankartı açtı. Prömiyerini festivalde yapan 'Solo: A Star Wars Story'de rol alan kadın oyuncunun afişi, büyük ses getirdi.