Ünlü oyuncu Arda Öziri, hayatını kaybetti

Diriliş Ertuğrul'da rol alan ünlü oyuncu Arda Öziri, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Güncellenme 27 Mayıs 2018 14:31

Son olarak Diriliş Ertuğrul'da rol alan ünlü oyuncu Arda Öziri bu sabah hayatını kaybetti. Motosiklet kazası geçirdikten sonra Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Arda Öziri tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Henüz 40 yaşında olan ünlü oyuncu, Diriliş Ertuğrul dizisinde rol alıyordu. Öziri, Diriliş Ertuğrul'da Emir Sadettin Köpek’in saraydaki has adamı Göktuğ karakterini canlandırıyordu.

Öziri'nin yakın arkadaşı olan ve birlikte yaşadıkları son anları anlatan Cengiz Çolak, "Akşam Şampiyonlar Ligi finalini izlemek için bana geldi. Keyifli bir akşam geçirdik, bol bol güldük. "Bu saatte gitme, kal" dedim ama Saat 03.00 gibi çıktı. TEM'de kaza geçirmiş. Çok üzgünüm, çok yakın bir arkadaşımı kaybettim" dedi.

İzmir'de 14 Eylül 1978 tarihinde dünyaya gelen Arda Öziri, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk bölümünü bitirdi. Aynı zamanda 'Anemi' isimli grupta vokallik yaptı.

Yer aldığı projeler ise şu şekilde:

Diriliş Ertuğrul - Göktuğ (2016-2017)

Aşkın Bedeli - Poyraz (2013-2015)

Son İstasyon - Burak (2010)

Akasya Durağı - Başkomiser Yardımcısı Tolga(2010-2011)

Cemile - Kaan (2006)

Dolunay - Erdem (2005)

Kandil (2005)

Memleket Hikayeleri - Irmağın Aldığı Gelin (2005)

Büyük Umutlar - Özgür (2004)

Ah Be İstanbul (2004)

Kampüsistan - Yiğit (2003)

Estağfurullah Yokuşu (2003)

Asmalı Konak - Haluk (2002)

Kınalı Kar (2002)

Yedi Numara (2000)

Dadı (2000)

Ruhsar (1997)