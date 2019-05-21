Ünlü manken oğlunu dövdü diye sevgilisini bıçakladı!

Ünlü manken Günay Musayeva'nın oğlunu dövdüğü gerekçesi ile sevgilisi Taha Tatlı'yı bıçakladığı iddia edildi.

Güncellenme 21 Mayıs 2019 13:05

Ünlü manken Günay Musayeva, geçen hafta katılığı bir canlı yayın programında eski eşi Tolga Karel’in oğlu ile hiç ilgilenmediğini ve nafaka ödemediğini ileri sürmüştü. Bu haberlerle gündeme gelen Museyava'nın şimdi de oğluna ve kendisini darp ettiği iddiasıyla sevgilisi Taha Tatlı'yı bıçakladığı iddia edildi.

“Oğlumu dövdü”

Taha Tatlıcı'nın ihbarı sonrası ünlü manken hakkında dava açtı. İstanbul Ailenin Korunması Bürosunca olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Günay Musayeva olayda asıl kendisinin darp edildiğini ve mağdur olduğunu belirterek, 'Taha çok sinirliydi. Oğlumu dövdü. Oğlumu ve kendimi korumak için bıçağı alarak karşısına geçtim. Üzerime saldırdığında bıçak ona battı. Ben kendimi koruyordum' ifadelerini kullandı.

2,5 yıla kadar hapsi isteniyor

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonunda ünlü manken hakkında, 'Silahla yaralama' suçundan dava açıldı. 2,5 yıla kadar hapsi istenen ünlü manken, Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak. Bıçaklanan Taha Tatlıcı, ünlü mankeni ve çocuğunu dövdüğü ile ilgili iddialar hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.

İddiaları yalanladı

Konu hakkında 2. Sayfa programına açıklama yapan ve iddiaları yalanlamayan Musayeva, "Çok canım yanıyor, üzgünüm zor anlar daha fazla konuşmak istemiyorum" dedi.