Ünlü mafya lideri "Çerkez Cengiz" yakalandı!

İstanbul'da sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda "Çerkez Cengiz" lakaplı suç örgütü liderinin de aralarında bulunduğu 2 kişi gözaltına alındı.

Güncellenme 04 Mart 2018 12:58

İstanbul'da düzenlenen suç örgütlerine yönelik operasyonda 2 kişi gözaltın alındı. Gözaltına alınanlar arasında daha önce cezaevine konvoyla giderek şov yapan suç örgütü lideri "Çerkez Cengiz" lakabıyla tanınan C.Ş.'de var.

Beykoz'da yakalandı

Bazı suçlardan bir süredir aranan "Çerkez Cengiz", İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Beykoz'da bir adrese düzenlediği operasyonla yakalandı.

Bir adamı da gözaltına alındı

Ünlü mafyanın da gözaltına alındığı operasyonda Cengiz'in bir adamı da yakalanırken, baskın yapılan adreste 14 av tüfeği, 1 tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri biten şüpheliler adliyeye sevk edilecek.

Çerkez Cengiz kimdir?

Gerçek adı Cengiz Şıklaroğlu, olan "Çerkez Cengiz" Türkiye'ye 2016 yılında geldi. Suriye'deki Türkmenlere yardım bahanesi ile bazı iş adamlarından tehdit ev şantajla para toplayınca hakkında dava açıldı. Bu dava sonucunda 10 ay hapis cezası aldı. Türkiye'de tanınması ise 100 araçlık konvoyla cezaevine giderek şov yapması ile oldu.

Cezaevi önünde konuştu

Maltepe Cezaevi'ne giden suç örgütü lideri Cengiz Şıklaroğlu, sokaklarda büyüdüğünü, fazlasıyla beden ödediğini, 10 aylık bir ceza süreci olduğunu, bu süreden sonra daha kuvvetli geri döneceğini, Türkiye'nin mafyaya değil, bilim adamlarına ve gerçek siyasetçilere ihtiyacı olduğunu, tek ricasının Türk insanının okuması ve birbirine sahip çıkması olduğunu söyledi.