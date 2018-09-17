Ünlü komedyenin abisi yankesicilik yaparken yakalandı

İyi Parti mitinginde yankesicilik yaparken yakalanan ünlü komedyenin abisi bu kez de Ankara'da aynı suçtan yakalandı.

Güncellenme 17 Eylül 2018 13:31

Ankara Şehirler Arası Otobüs Terminali’nde dün akşam saat 21.00’de başka bir şehirden Ankara’ya gelen M.Ş.’nin parası çalıntı. Bagajını almak için otobüsün arkasına gittiği sırada soyulan M.Ş., Çiftlik Polis Merkezi Amirliğine giden M.Ş. 600 TL’sinin çalındığına dair ihbarda bulundu.

Şafak Sezer’in ağabeyi çıktı

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, inceledikleri güvenlik kameraları görüntüleri neticesinde, olayı gerçekleştiren şahsın komedyen Şafak Sezer'in ağabeyi Yavuz Sezer olduğunu tespit etti.

Emniyetteki işlemleri devam ediyor

Yavuz Sezer, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince bu sabah gözaltına alındı. Zanlının emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Daha önce de yapmıştı

Aynı kişi daha önce de İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 24 Mart Perşembe günü Trabzon’da yaptığı mitingde, İl Yönetim Kurulu üyesi Hasan Basri Halisçelik’in 1600 lira ile 400 dolarını çalmıştı. Y.S. gerçekleştirdiği bu hırsızlık suçu kapsamında tekrar Ankara’da gözaltına alınmıştı.