Ünlü isimlerden İmamoğlu'nun çağrısına tam destek!

İmamoğlu'nun "Artık konuşma vakti. Sanatçı da konuşacak, iş insanı da konuşacak" sözleri sonrası ünlüler art arda paylaşımlarda bulundu.

Güncellenme 07 Mayıs 2019 09:54

YSK’nın İstanbul seçimlerini iptal etmesinden sonra Ekrem İmamoğlu’nun çağrısı üzerine birçok ünlü sosyal medyadan destek paylaşımında bulundu.

Ünlülerden İmamoğlu’na tam destek

YSK, İstanbul seçimlerini yenilenerek tekrarlanmasına karar verdi. YSK'nın İstanbul seçimlerini yenilenmesinin ardından açıklama yapan Ekrem İmamoğlu, "Artık konuşma vakti. Sanatçı da konuşacak, iş insanı da konuşacak" çağrısı üzerine birçok ünlü isim sosyal medya hesabından İmamoğlu'na destek verdi.