Ünlü isimlerden Erdoğan'a doğum günü sürprizi

Ünlü isimler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü sürprizi yaptı.

Güncellenme 26 Şubat 2019 15:37

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun’da düzenlenen mitinge gitmek üzere Atatürk Havalimanı Devlet Konuk Evi'ne geldi. Burada kendisini bekleyen ünlü isimler Cumhurbaşkanı Erdoğan’a doğum günü sürprizi yaptı.

Hangi ünlüler katıldı?

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın da yer aldığı doğum gününe; ünlü sanatçılar Orhan Gencebay, Emel Sayın, Muazzez Ersoy, Özdemir Erdoğan, Cengiz Kurtoğlu, Hasan Kaçan, Yavuz Bingöl, Ahmet Özhan ve Bedia Akartürk katıldı.

Emel Sayın, ne dedi?

Sürpriz doğum günü kutlamasına katılan sanatçılardan Emel Sayın, "Sürpriz bir doğum günü oldu. Çok samimi, çok güzeldi. Ben de dün akşam öğrendim, davet edildim. Çok hoş oldu. Çok sevdiğim bazı arkadaşlarımla da karşılaştım ayrıca. Sayın Cumhurbaşkanı'nı yolcu ettik mitingleri için. Kendilerine sağlıklı, hayırlı, sevdikleri ile birlikte uzun, güzel ömürler diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ahmet Özhan’dan açıklama

Sanatçı Ahmet Özhan ise, "Sayın Cumhurbaşkanımızın doğum günüydü. Haber verdiler, paylaşmak ister misiniz diye davet ettiler. Vatanımız, milletimiz, devletimiz için böyle koşuşan bir kişinin yeni yaşında onunla beraber olmak, iyi dileklerimizi iletmek bizim için de hoş oldu. Kendisi için de yeni bir enerji oldu. Nice yaşlar diliyoruz sayın Cumhurbaşkanımıza, hayırlı hizmetlerinin devamını diliyoruz." şeklinde konuştu.