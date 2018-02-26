Ünlü isimlerden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü sürprizi!

Beylerbeyi Sarayı'nda kabul edilen ünlü isimler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum günün kutladı.

Güncellenme 26 Şubat 2018 16:05

Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses, Ajda Pekkan, Cengiz Kurtoğlu, Hasan Kaçan, Yavuz Bingöl, Hülya Koçyiğit, Cemal Hünal, Sibel Can, Kadir Çöpdemir, Serdar Gökhan, Burak Hakkı, Demet Tuncer, Mehmet Bozdağ ve Osman Soykut'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Beylerbeyi Sarayı'nda kabul edildi.

Bu kabul sırasında ünlü isimler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü kutladılar. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da kabul sırasında hazır bulundu.

Özellikle Zeytin Dalı Harekatı ve terörle mücadelede görev yapan askerlere destek veren ünlü isimler, Türkiye'nin bütün zorlukları aşacak kudretine ve iradesine sahip olduğunu belirttiler.