Ünlü isimlerden anlamlı ziyaret!

Mehmetçik'e ve Zeytin Dalı Harekatı'na destek için Hatay'a giden ünlü isimlerden duygulandıran hareket.

Güncellenme 15 Şubat 2018 15:44

Sabah saatlerinde Zeytin Dalı Harekatı'na destek için Hatay'a giden ünlüler, yaptıkları basın açıklmasının ve temasların ardından Reyhanlı'ya geçiş yaptılar.

Fatma'nın okuluna ziyaret

Ünlü isimlerin ilçedeki ilk durakları, Suriye'deki teröristlerin 31 Ocak'ta yaptığı roketli saldırı sonrası hayatını kaybeden Fatma Avlar'ın okulu Tayfur Sökmen Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

Askerlerle sohbet

Fatma'nın fotoğraflarının bulunduğu sınıfa çiçek bırakan ünlü isimler, burada öğrencilerle sohbet etti. Daha sonra İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret eden ünlü isimler askerle bir sohbet etti.

Askerler bu ülke için savaşıyor

Askerlerle sohbet edip fotoğraflar çektiren Tamer Karadağlı, askerlerle bir araya geldiğini, Fatma'nın okulunu ziyaret ettiklerini, çiçek bıraktıklarını, kız babası olarak insanın yüreğinin parçalandığını, ailesine başsağlığı dilediğini, Mehmetçik'e destek biçin Hatay'a gittiklerini, onların yanında olduğunu, askerin bu ülke için savaştığını, kendilerini bir parça olsun iyi hissetmeleri için bölgede olduklarını söyledi.

Fatma'nın hesabı sorulmalı

Hatay'a giden bir başka ünlü isim Erhan Güleryüz ise, 80 milyonun Mehmetçik'in yanında olduğunu, müzikle uğraşan biri olarak kendisinin de Mehmetçik'in yanında olduğunu, Reyhanlı'ya akıp geldiklerini, sadece kendilerinin değil 80 milyonun Mehmetçik'e borcu olduğunu Mehmetçik'in daima kalplerde olduğunu, kendilerinin de yanlarında olmak istediğini, Fatma'nın arkadaşlarının yüzlerindeki hüzne şahit olduklarını, Zeytin Dalı Harekatı'nı sorgulayanların Fatma'nın arkadaşlarının yüzünün görmesi gerektiğini, Mehmetçik'in evinde uyurken hayatını kaybeden Fatma'nın hesabını teröristlerden sormak durumunda olduğunu söyledi.

"Milletimiz var olsun"

Mehmetçik'e destek için Hatay'a giden Mustafa Ceceli de, "Mehmetçiğin sloganı var; 'Milletimiz var olsun.' Bizim var olmamız için hayatlarını tehlikeye atan kardeşlerimize destek için buradayız. Sınırın sıfır noktasına kadar da devam edeceğiz. Halkın her kesimden desteği aldıkları görmeleri mutluluk verici" diye konuştu.