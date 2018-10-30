Ünlü isimler İstanbul Havalimanı'na övgü yağdırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yaptığı İstanbul Havalimanı'na ünlü isimler övgü yağdırdı.

Güncellenme 30 Ekim 2018 15:02

İstanbul Havalimanı dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde açıldı. Açılışa siyaset ve iş dünyasının yanı sıra sanat camiasından da çok sayıda isim katıldı.

“İhtişamından gözlerim kamaştı”

Törene katılan sanatçılardan olan Hülya Koçyiğit, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 95. yılını kutlayarak, "Büyük Önder Atatürk ve silah arkadaşları Kurtuluş Savaşı'nı kazandıktan sonra laik Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdular. Cumhuriyetin 95. yılında bu eser muhteşem bir armağan, gurur verici. Gerçekten ihtişamından gözlerim kamaştı. Allah hayırlı ve bereketli yolculuklar nasip eylesin" dedi.

“Havalimanı değil adeta bir anıt”

Sanatçı Muazzez Ersoy da İstanbul Havalimanı'nı muhteşem bulduğunu anlatarak, "Bu güzel, insanı büyüleyen muhteşemlik karşısında çok etkilendim. Dev bir atmosfer. Tıpkı saygıdeğer reisimizin söylediği gibi bir havalimanı değil adeta bir anıt. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.