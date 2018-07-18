Ünlü isimler, Adnan Oktar'ın davetine neden katıldıklarını açıkladı

Gözaltına alınan Adnan Oktar'ın davetlerine katılan ünlü isimlerden açıklama geldi.

Güncellenme 18 Temmuz 2018 10:33

11 Temmuz'da İstanbul emniyetinin Adnan Oktar ve kediciklere başlattığı operasyonda, çok sayıda isim gözaltına alındı. Oktar ve ağına düşürdükleri hakkındaki iddialar ise adeta kan dondurdu. Dernek ve cemaat adı altında adeta ahtapot gibi büyüyen örgütün programlarına da çok sayıda ünlü ismin katıldığı ortaya çıktı.

Adnan Oktar'ın sahibi olduğun A9 TV'nin kuruluş yıldönümüne ve iftar programlarına bazı ünlü isimler katılmıştı. Düzenlenen programa katılan Muazzez Abacı, Muazzez Ersoy, Mustafa Keser, Engin Çağlar, Latif Doğan ve Çılgın Sedat gibi ünlü isimler Sabah'a konuştu.

Ünlü sanatçılar Adnan Oktar'la tanışıklıklarının olmadığını sadece çağrılan programa konser vermeye gittiklerini anlattı.

Muazzez Ersoy

A9 TV'nin kutlama gecesine katılan ünlü sanatçı Muazzez Ersoy, her profesyonel sanatçı gibi işini yaptığını, o gece sahneye çıkıp şarkılarını söylediğini, sahne sonrası evine gittiğini, Oktar'ı sadece orada gördüğünü, daha önce hiçbir mekanda bir araya gelmediklerini, sanatçıların böyle gecelerde sahneye çıkıp şarkılarını söylediklerini, kimin ne olduğunu bilemediklerini söyledi.

Engin Çağlar

Adnan Oktar'ın Çırağan Sarayı'nda verdiği iftara katılan ünlü oyuncu Engin Çağlar, Oktar'la daha önceden tanışıklığı olmadığını, Oktar'ın sinema dünyası ile yakınlık kurmak istediğini, iftara davet edildiğini ve gittiğini, bir yere giderken kimin ne kadar parası var, kimlerle çalışıyor diye düşünmediğini, daha sonra da bir temas içinde olmadıklarını, yılların sanatçısı olduğunu, kimsenin kendisini kandıramayacağını, kendisine yaklaşamadıklarını, Oktar'a yapılan suçlamalarla ilgili bir bilgisinin de olmadığını ifade etti.

Muazzez Abacı

Oktar'ın sahibi olduğu A9 TV'nin kuruluş yıldönümüne katılan Muazzez Abacı'nın adına açıklama yapan menajeri, "Bizim 'ekstra' diye tabir ettiğimiz bir işti. Ücretimizi aldık, programımızı yaptık, ayrıldık. Herhangi bir bağımız, bağlantımız bulunmamaktadır. Zaten basına açık olan, birçok sanatçı ve önemli ismin katıldığı bir geceydi. Sadece biz yoktuk, herkes oradaydı" dedi.

Çılgın Sedat

İftar davetine katılan Çılgın Sedat ise, Adnan Oktar'ın başka davetlerine de katıldığını, davete icabet ettiğini, program yapma amaçlı da çağrıldığını, 'Muazzez Ersoy, Muazzez Abacı, Mustafa Keser, Latif Doğan gibi kendisinden daha ünlü isimleri referans gösterdiklerini, sıkıntı olsa gitmezler diye düşündüğünü, Kediciklerle gündeme gelmesini anlayamadığını, hakkındaki suçlamaları okuyunca şoke olduğunu, böyle olduğunu bilmediğini, bilmesi durumunda asla gitmeyeceğini, sevenlerinden özür dilediğini söyledi.

Arif Susam

A9 TV'nin gecesine katılan diğer bir ünlü isim Arif Susam da, Adnan Oktar'ı tanımadığını, bir otel gece düzenlediğini bildiğini, kendisinden önce Muazzez Ersoy'un sahneye çıktığını, birr saat boyunca programını yaptığını, o gecenin onun olduğundan haberi olmadığını, sadece mesleğini icra ettiğini, kendisini de tanımadığını ifade etti.

Zekeriya Ünlü

Adnan Oktar'ın başka bir programına katılan Zekeriya Ünlü, o gece 45 dakikalık bir program yapıp oradan ayrıldığını, herhangi bir şekilde Adnan Oktar ismiyle tanışıklığı olmadığını, o gün organizasyon için kendilerini aradıklarını ve sahneye çıkacak diğer sanatçıların Mustafa Keser ve Latif Doğan'ı referans olarak söylediklerini, 45 dakikalık sahne programı için talep edilen ücretin üstünde bir rakam söylediklerini, fakat ona rağmen rakamı kabul ettiklerini, 45 dakika sonra sahnesinin bittiğini ve oradan ayrıldıklarını, sonrasında da özel davetlerine çağırdıklarını fakat hiçbirine katılmadıklarını söyledi.