Ünlü iş adamları FETÖ'den tutuklandı!

14 Şubat iş dünyasına yönelik yapılan FETÖ operasyonunda gözaltına alınan iş adamı Zekeriya Mete ve Alpaslan Arduç tutuklandı.

Güncellenme 21 Şubat 2018 10:47

Geçtiğimiz hafta İstanbul Polisi tarafından düzenlenen operasyonla tarım birliği üzerinden FETÖ’nün finans ayaklarından olan Bank Asya’ya 7 milyon 400 bin lira aktarılmasıyla ilgili tutuklanan Zekeriya Mete’nin de aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında yeni bir gelişme yaşandı. FETÖ'nün talimatı ile Bank Asya'ya da para yatıran şahıs hakkında karar verildi.

Mete ve Arduç'a tutuklama

Gözaltında bulunan iş adamlarından İstanbul Hububat Yağlı Tohumlar ve Mamuller İhracat Birliği Başkanı Zekeriya Mete ve İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreter Yardımcısı Alpaslan Arduç; çıkatıldıkları mahkemece tutuklanırken, Zekeriya Mete ile birlikte gözaltına alınan Birlik Başkan Yardımcıları Kazım Taycı ile Sübet Çiçek ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkan Elvan Gıda’nın patronu Hidayet Kadiroğlu’nun ise firari olduğu öğrenildi.