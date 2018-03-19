Ünlü iş adamından ÖSO'ya çelik yelek!

İş dünyasının ünlü simalarından Sedat Peker, ÖSO mensuplarına hafif çelik yelekler gönderdi.

Güncellenme 19 Mart 2018 11:48

Ünlü iş adamı Sedat Peker, ÖSO mensuplarına çelik yelek gönderdi. ÖSO mensuplarından bir asker ise üzerine giydiği çelik yelekle sosyal medya hesabından bir video yayınladı.

Üstünde ÖSO bayrağı bulunuyor

Çelik yeleklerde Sedat Peker, SP şeklinde kısaltılarak yer aldı. Ayrıca yeleklerde ÖSO’nun değiştirdiği üç yıldızlı Suriye bayrağı da bulunuyor.

Mücahidlerin görüşü alındı

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Sedat Peker ise, Suriye’de savaşmak için o bölgeye geçen mücahidlerle görüştüğünü, ÖSO'nun fazlaca şehit vermesinin sebebini tartıştıklarını, çelik yeleklerinin yeterli sayıda olmadığını, mevcut olanların da içine çelik plaklar dizilmiş kumaş yelekler olduğunu öğrendiğini söyledi.

Yelekler çok ağır

Peker, ÖSO mensuplarının yeleklerin çok ağır olmasından dolayı kırsalda gerilla savaşının yapılabilmesinin mümkün olmadığın söylediklerini, kendisinin bu konuyla ilgili araştırma yaptığını, yurtdışında yeni bir ürünün bulunduğunu, bu ürünün seramik olduğu için en fazla 1- 2 kilo ağırlık tuttuğunu, ancak fiyatı pahalı olduğunu ev bu yüzden çok fazla rağbet görmediğini söylediklerini belirtti.

Peker sözlerine şöyle devam etti:

Biz olayın maddi boyutunun Yüce Allah’ın izniyle sağlayabilmiş olsak da bu sefer bu tarz ekipmanlarla ilgili Türkiye'ye uygulanan gizli bir boykotla karşılaştık. Ancak Yüce Allah’a şükürler olsun ki arkadaşlarımız yılların sağlamış olduğu tecrübeyle bu sorunu da aştılar. Şu anda çelik yeleklerin nakliyesi hızlı bir şekilde başladı.