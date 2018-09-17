Ünlü iş adamı hakkında flaş karar!

Mahkeme, Metro Turizm’in sahibi Galip Öztürk'ün infazını durdurarak yeniden yargılanmasına karar verdi.

Güncellenme 17 Eylül 2018 17:04

Metro Turizm’in sahibi Galip Öztürk, yıllar önce 'Örgüt kurmak ve yönetmek' suçundan 7 yıl 1 ay hapse mahkum edilmiş, karar da onanmıştı. Hakkında yakalama kararı bulunan Öztürk ise, yargılamasını FETÖ'cü savcı ve hakimlerin yaptığını gerekçe göstererek yeniden yargılama talebinde bulundu. Mahkeme bugün flaş bir karara imza attı. Öztürk’ün itirazını değerlendiren mahkeme, yeniden yargılanmasına hükmederek infazın da durdurulmasına hükmetti.

Soruşturmayı Muammer Akkaş yürütüyordu

Öztürk'ün yanı sıra hükümlüler Gürkan Yamadağ, Sevgi Mert ve Necmi Hatipoğlu'nun avukatlarının yaptığı yargılamanın yenilenmesi ve infazın ertelenmesi başvurusu bugün karara bağlandı. İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararında, Öztürk ve beraberindekilerin hüküm giydiği dosyada soruşturmayı, hakkında yakalama kararı bulunan eski savcı Muammer Akkaş yürüttü.

FETÖ’ye yardımları kestiği için yargılandı iddiası

Kararda, Öztürk'ün, FETÖ'ye daha önce yaptığı yardımları kesmesi nedeni ile ceza aldığı davanın soruşturması kapsamına alındığı kaydedildi. Kararda, Öztürk hakkında, cinayete azmettirme suçundan aldığı cezanın infazının ise 2 yıl önce İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından durdurulduğu hatırlatıldı.

İnfazın durdurulmasına karar verildi

Mahkeme, Necmi Hatipoğlu, Galip Öztürk, Sevgi Mert, Galip Öztürk ve Gürkan Yamandağ adına yapılan, 'yargılamanın yenilenmesi' talebini kabul ederek, infazın durdurulmasına karar verdi.

Kumpas mı kuruldu?

Metro Turizm'in patronu Galip Öztürk hakkında, 1996 yılında cinayete kurban giden Kuvvet Köseoğlu'nu 'öldürmeye azmettirme' suçundan verilen müebbet hapis cezası 2016 yılında bozulmuştu. "FETÖ tarafından kendisine kurmaca delillerle kumpas kurulduğu" gerekçesiyle yeniden yargılama talebini kabul eden İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi, müebbet hapis cezasının infazının durdurulmasına ve yargılamanın yeniden yapılmasına karar vermişti. Öztürk'e müebbet hapis cezası veren 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Başkanı Ahmet Müşteba Özbek, FETÖ PYD terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanmıştı.