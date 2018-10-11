Ünlü internet sitesinde "röntgencilik" şoku

Ünlü bir internet sitesinde çalışan şahsın tuvalete gizli kamera yerleştirmesi gündeme bomba gibi düştü.

Güncellenme 11 Ekim 2018 12:40

Ünlü haber ve mail portalı olan internet sitesi sapık çalışan olayıyla sarsıldı. İnternet sitesinin Sarıyer’de bulunan ofisinde ‘röntgencilik’ şoku yaşandı.

Elde edilen görüntülerle şantaj yapıldı

Sabah gazetesinin iddiasına göre internet sitesi çalışanı Ö.Ç. kadın ve erkeklerin ortak kullandığı tuvalete gizli bir kamera yerleştirdi. Ö.Ç. isimli şahıs elde ettiği görüntülerle çalışanlara şantaj yaptı.

Ö.Ç.’nin ifadesi alındı

Şirketin avukatları ise olayı hemen yargıya taşıdı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 5 ay süre soruşturması sonrası tüm deliller toplanarak şüpheli şahıs Ö.Ç.’nin ifadesine başvurulması kararı alındı.

Şirketten çıkarıldı

Fakat olay sonrası işten kovulan Ö.Ç.’nin benzer bir suçtan şu an tutuklu bulunduğu ortaya çıktı. Cezaevinde ifadesi alınan Ö.Ç., 2017’nin Nisan ayı ile Aralık ayı arasında bahsi geçen şirkette çalıştığını, daha sonra buradan çıkarıldığını belirtti.

Tuvalete neden kamera yerleştirdi?

Şirkette çalışan arkadaşlarının kendisini sürekli üstlerine şikâyet ettiğini belirten Ö.Ç., bu şikayetin telefonla yapıldığını, telefonla konuşma yapılabilecek tek yerin tuvalet olduğunu, bu nedenle tuvalete kamera yerleştirdiğini, çekim yaptığı görüntüleri herhangi bir siteye göndermediğini, kimseye şantaj yapmadığını ifade etti.

Çocuk Pornoculuğu iddiası

Başlatılan soruşturma sonunda savcılık tarafından Ö.Ç. hakkında, "Cinsel Taciz, Özel Hayatın Gizliliğini İhlal ve İfşa, İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali, Şantaj, Müstehcen Yayınların Yayımlanmasına Aracılık Etmek, Çocuk Pornoculuğu Yoluyla Müstehcenlik" suçlarından iddianame düzenlendi.