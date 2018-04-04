Ünlü inşaat firmasının yöneticileri gözaltına alındı!

Raci Şaşmaz'ın hakkında suç duyurusunda bulunduğu Selimoğlu İnşaat yöneticileri gözaltına alındı.

Güncellenme 04 Nisan 2018 10:43

Kadıköy Fikirtepe'deki kentsel dönüşümdeki skandalları ardı arkası kesilmiyor. Hak sahipleri, daha önce mali sorunlar nedeni ile projeleri durduran Pana Yapı'dan şikayetçi olmuştu. Pana Yapı’nın Yönetim Kurulu Başkanı Raci Şaşmaz ise bu olaydan sonra yaşanan süreçten sorumlu tuttuğu şirketin eski ortakları olan üst düzey yöneticileri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

5 kişi gözaltına alındı

Savcılığa yapılan başvuru üzerine nitelikli dolandırıcılık olayına karıştıkları iddia edilen yöneticiler hakkında gözaltı kararı verildi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin sabah saatlerinde düzenlediği operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. 3 kişi aranıyor. Gözaltına alınan isimler arasında Selimoğlu İnşaat’ın eski CEO’su K. C. U. ile şirketin eski yöneticileri Y. O.U. N. T., A. Z., İ. G. bulunuyor.

Dizi sektöründen İnşaat sektörüne girdi

Kurtlar Vadisi dizi serisinin yapımcısı olan Raci Şaşmaz, televizyon sektörünün ardından inşaat sektörüne girerek Pana Yapı adlı firmayı kurmuştu. Daha sonra ise Fikirtepe'deki kentsel dönüşüm projesine girmişti.

6 yıl önce başlamıştı

Bölgedeki kentsel dönüşüm yaklaşık 6 yıl önce başladı. Pana Yapı da bu kapsamda Fikirtepe’de bu kapsamda kat karşılığı kentsel dönüşüm projesine girdi.

Hak sahipleri Pana Yapı’dan şikayetçi oldu

Projelerin yapımına başlandı fakat bir süre sonra mali sorunlarla karşılaşıldı. İki şantiye inşaatı durdurmak zorunda kaldı. Projelerin durdurulması sonucu yaklaşık bin aile mağdur durumuna düştü. Hak sahipleri firmanda ne kira yardımı ne de destek alamadı. Vatandaşlar, Pana Yapı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Raci Şaşmaz’dan hamle

Bu olaylar sonrasında ise Raci Şaşmaz'dan yeni bir hamle geldi. Fenomen dizi Kurtlar Vadisi’nin senaristi, Pana Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Raci Şaşmaz, yaşanan süreçten sorumlu tuttuğu, üstlenici firma Selimoğlu İnşaat'ın bazı üst düzey yöneticilerini dolandırıcılıkla suçlayarak savcılığa başvurdu. Şirket tarafından savcılığa sunulan dilekçede, “Şirketlerin içini boşaltarak kendilerine ve yakınlarına fahiş maddi kazanımlar sağlamışlardır” denildi.

Raci Şaşmaz suç duyurusunda bulundu. Şaşmaz şu ifadeleri kullandı: “Bu sonuç üzerine şirketimin eski üst düzey yöneticileri K.U, Y.U. ve N.T. başta olmak üzere nitelikli dolandırıcılık suçunu işlemiş olduğunu düşündüğüm kişiler hakkında emniyete ve savcılığa şikâyette bulundum. İncelemelerde şirketimin ve bize güvenen şahısların nitelikli dolandırılması, güvenin kötüye kullanması suçları başta olmak üzere elde ettiğimiz güçlü bulguları adli makamlarla paylaştık. Şüphelilerin Fikirtepe’de yeni projeler için halen rant peşinde olduklarına dair birtakım bulgular da tespit ettik. Başka kişilerin de mağdur edilmemesi için bu duyuruyu yapma gereği duydum.”

5 kişi gözaltına alındı

Raci Şaşmaz’ın başvurusu üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında savcılığın talimatı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde harekete geçti. Polis, Selimoğlu İnşaat’ın eski üst düzey yöneticileri ve dolandırıcılık olayına karıştıkları iddia edilen kişilerin adreslerini bastı. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. 3 kişi aranırken, şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete getirildi.

Bu arada, bu sabah göz altına alınan isimler de bir süre önce Raci Şaşmaz hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.