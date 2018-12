Ünlü ilahiyatçıdan Ali Koç'a övgü dolu sözler

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkında övgü ile bahseden İlahiyatçı Mehmet Emin Koç, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Allah razı olsun" dedi.

Güncellenme 27 Aralık 2018 14:23

İlahiyatçı Mehmet Emin Koç, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’la ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Koç’tan övgü ile bahseden ilahiyatçı, "Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Allah razı olsun" dedi.

Stada mescit açtı

Başkan Koç’la ilgili sözlerine devam eden ilahiyatçı, Ali Koç’ın Fenerbahçe Stadı’na mescit açtığını, her vatan evladının buna sevinip bayram edeceğini belirterek, “Ceddine rahmet olsun. Orada kılınan her bir namaz Ali Koç'un sülalesine yeter. Her bölüme abdesthaneler yaptı. Sıcak su akıtıyor” ifadelerini kullandı.