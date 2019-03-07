Ünlü gazeteci hayatını kaybetti

Sözcü Gazetesinin sahibi Burak Akbay’ın babası Ertuğrul Akbay, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Güncellenme 07 Mart 2019 09:55

Sözcü Gazetesinin sahibi Burak Akbay’ın babası Ertuğrul Akbay hayatını kaybetti. Uzun zamandır hastanede tedavi gören Akbay burada vefat etti.

Sporu çok seviyordu

70 yaşında olan Akbay, gazeteci kimliği ve spora verdiği önemle tanınıyordu. Spor ve beslenme konusunda seminerler veren Akbay, Hollywood starlarından, dünya liderlerine, Kongo‘daki Pigme'lerden, güzellik kraliçelerine kadar “atlatma” röportajlar yapmıştı.

Önemli röportajlara imza attı

Akbay; Celal Bayar‘dan Süleyman Demirel‘e, Bülent Ecevit‘e, Necmettin Erbakan‘a ve Turgut Özal‘a kadar ‘çok özel' isimlerle röportajlar yaptı. 8 Kasım 1989 tarihinde Gırgır ve Fırt dergilerini satın aldı. 2013 yılında yazdığı Yaş 75 Yolun Yarısı adlı kitabı büyük ilgi gördü.