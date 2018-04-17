Ünlü futbolcunun verdiği röportaj başına bela oldu!

Fenerbahçe'nin yakın markaja aldığı Ajaxlı oyuncu Hakim Ziyech'e taraftarlar saldırdı.

Güncellenme 17 Nisan 2018 12:32

Hollanda Ligi'nin önemli takımlarında Ajax'ın formasını giyen Hakim Ziyech, PSV'yle oynan maçı 3-0 kaybetmelerinin ardından kendi taraftarları tarafından saldırıya uğradı. Ajax taraftarı takım otobüsünü durdurarak ilk başta Ziyech ile sözlü tartışmaya girdi daha sonra ise Faslı yıldıza fiziksel müdahalede bulundular.

Verdiği röportaj büyük tepki çekti

Geçtiğimiz günlerde bir gazeteye konuşan Ziyech, Ajax'tan artık ayrılma zamanının geldiğini, kendisini geliştirebilmesi için gitmesini gerektiğini, başka bir rekabete girmesinin önemli olduğunu söyledi. Bu konuşma ise Ajax taraftarlarının büyük tepkisini çekti.

Daha önce de Fenerbahçe ile ismi geçmişti

Henüz 25 yaşında olan ünlü futbolcunun bu saldırı sonrası takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ziyech ile özellikle Serie A takımları Roma, Inter ve Milan'ın ilgilendiği iddia ediliyor. Ziyech adı daha önce de Fenerbahçe ile anılmış ama bu söylentiler transferle sonuçlanmamıştı.

Taraftar diğer oyuncular da saldırdı

Taraftarıların, genç yıldızla tartışıp saldırdıktan sonra diğer oyunculara da saldırması dikkat çekti. Olayın sonrası Ziyech, sosyal medyadaki tüm Ajax paylaşımlarını sildi.

PSV şampiyonluğunu ilan etti

Ajax, deplasmanda PSV'ye 3-0 yenilirken bu sonucun ardından PSV, Ajax'ın önünde şampiyonluğunu ilan etmişti.