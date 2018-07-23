Ünlü futbolcu Mesut Özil'e sahip çıktı

Gana asıllı futbolcu Jerome Boateng, Almanya Milli Takımı'ndan birlikte forma giydiği Mesut Özil'e sahip çıktı.

Güncellenme 23 Temmuz 2018 17:02

Almanya Milli Takımı'nın defans oyuncusu Jerome Boateng, ırkçılık sebebi ile milli takından ayrıldığını açıklayan Mesut Özdil'e desktek çıktı.

"Seninle olmak büyük mutluluktu Abi"

Özil'in Almanya Milli Takımı'ndan birlikte forma giydiği Gana asıllı futbolcu Jerome Boateng, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, Mesut Özil ile çektirdiği bir fotoğrafa yer vererek, Almanca ve İngilizce olarak "Seninle olmak büyük mutluluktu Abi" metnini yayımladı. Boateng'in "abi" kelimesini Türkçe yazması dikkati çekti.

“Bravo Mesut”

​Öte yandan, Özil'in kararına Arsenal'den takım arkadaşı Hector Bellerin'den de destek geldi.

Hector Bellerin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Mesut Özil'in yayımladığı metne yer vererek, "Ülkesi için saha içi ve dışında çok şey yapmış birine böyle saygısızca davranmak gerçeküstü. Bravo Mesut. Bu davranışa karşı göğüs germen harika" ifadelerini kullandı.