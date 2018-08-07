Ünlü ekonomist Yıldız Tilbe'nin önerisine tepki gösterdi

Yıldız Tilbe'nin "dolar basalım" önerisine Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Demirtaş'tan cevap geldi.

Güncellenme 07 Ağustos 2018 17:25

Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından doların yükselişi hakkında açıklamada bulundu. Yaptığı öneri ile herkesi şaşırtan ünlü sanatçı, doların yükselen ateşini düşürmek için Merkez Bankası'na "TL basıyorsak dolarda basarız nedir yani" dedi. Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Profesör Özgür Demirtaş ise Yıldız Tilbe’ye Twitter’dan cevap verdi.

Demirtaş’tan cevap

Demirtaş, "Yıldız Hanım, bilmediğiniz konularda konuşmayın. Sizin bu konuda konuşmanız, karga sesli birinin sizin şarkılarınızı söylemeye çalışmasına benziyor” ifadeleri ile cevap verdi.