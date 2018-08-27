Ünlü ekonomist, "Karşılıksız para basıldı" iddialarını bu sözlerle yalanladı

Merkez Bankası'nın karşılıksız para bastığına dair ortaya atılan iddialara ekonomist Mahfi Eğilmez cevap verdi.

Güncellenme 27 Ağustos 2018 12:49

Türkiye, ABD’nin açtığı ekonomik savaşa karşı mücadelesini devam ettirirken bazı çevreler, Merkez Bankası'nın karşılıksız para bastığına dair asılsız iddiaları ortaya attı.

Karşılıksız para basmak mümkün mü?

Emisyon hacminin artması nedeniyle ortaya atılan iddiaya Merkez Bankası’ndan yapılan açıklama ile yalanlandı. Peki karşılıksız para basmak mümkün mü? Bu durum ne anlama geliyor? Ünlü Ekonomist Mahfi Eğilmez ortaya atılan iddialara açıklık getirdi.

"Hiçbir paranın karşılığı yoktur"

Ortaya atılan spekülasyonun aksine bayram tatilinde piyasanın ihtiyacının arttığını belirten Eğilmez, Merkez Bankası'nın bunu karşılamak için piyasaya ek para sürdüğünü, hiçbir paranın (Dolar, Euro dahil) karşılığı olmadığını söyledi.

"Nakit talebi arttı"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Eğilmez, kendisine de çok sorulan soru olduğunu, “MB bu aralar çok para basmış neden?” diye sorulduğunu, bayramlarda alış veriş, kurban, seyahat derken bankalardan nakit para talebinin artacağını belirtti.

Eğilmez, “MB de bunu karşılamak için piyasaya ek para sürer (emisyon). Bayram sonrasında bu paralar bankalara geri döner, emisyon azalır” dedi.