Ünlü edebiyatçı Ülkü Tamer hayata gözlerini yumdu!

Türk edebiyatının yaşayan efsanelerinden olan Ülkü Tamer, evinde hayata veda etti.

Güncellenme 02 Nisan 2018 09:08

Türk edebiyatının hayatta olan en önemli isimlerinden ünlü şair Ülkü Tamer hayatını kaybetti. Turgutreis'te hayatını sürdüren Tamer, geçirdiği ani nedeni ile evinde hayata gözlerini yumdu.

Ülkü Tamer'in cenazesi yarın Turgutreis Merkez Camisinde kılınacak cenaze namazı sonrası Gümüşlük Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verileceği bildirildi.

Acı haberi Barış Pirhasan duyurdu

Acı haberi senarist ve yazar Barış Pirhasan sosyal medya hesabından duyurdu. Pirhasan, "Ülkü Tamer'i kaybettik... Şu anda düşünmek, konuşmak, yazmak gelmiyor içimden..." notuyla duyurdu.

Ülkü Tamer kimdir?

Gaziantep'te 20 Şubat 1937'de dünyaya gelen Ülkü Tamer, Çocukluğunu ve ilköğrenim eğitimini memleketinde geçiren Tamer, ortaöğretimine İstanbul'da devam etti. Tamer, 1958 yılında Robert Koleji'nden mezun oldu. Bu yıllardan sonra Tamer'in şiirleri edebiyat dergilerinde yayımlanmaya başladı.

İkinci Yeni macerası

Ülkü Tamer, bir süre eğitimine Gazetecilik Enstitüsü'nde devam etti. 1964-1968 yıllarında oyunculuk yapan Tamer, 1950'li yıllarda ortaya çıkan İkinci Yeni şiir akımının önde gelen temsilcilerinden biri oldu.

Çok sayıda kitabı çıktı

Tamer, 1991 yılında dört öyküsünü içeren "Alleben Öyküleri" adlı öykü kitabını, 1997'de ise "Alleben Anıları" adlı öykü kitabını yayımladı. Daha sonra yani 1998 yılında yayımlanan "Yaşamak Hatırlamaktır" adlı anı kitabını çıkardı. Tamer ayrıca, oyunculuk dönemi anılarını içeren "Bir Gün Ben Tiyatrodayken" isimli kitabını 2003'te çıkardı.

Çok sayıda ödüle layık görüldü

Edith Hamilton'dan Mitologya çevirisiyle TDK 1965 Çeviri Ödülü'nü kazanana Tamer, "İçime Çektiğim Hava Değil Gökyüzüdür" adlı kitabıyla 1967 Yeditepe Şiir Ödülüne layık görüldü. Tamer ayrıca, 1979'da yaptığı çevirileri nedeniyle Macaristan Halk Cumhuriyeti'nce verilen Endre Ady Ödülü'ne, "Alleben Öyküleri" adlı öykü kitabıyla 1991 Yunus Nadi Ödülü'ne, 2014 yılında "Bir Adın Yolculuktu" adlı kitabı ile Melih Cevdet Anday Şiir Ödülü'ne değer bulundu.