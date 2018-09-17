Ünlü çiftten müjde!

Geçtiğimiz yıl görkemli bir düğünle dünya evine giren Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti bebek bekliyor.

Güncellenme 17 Eylül 2018 14:54

Çalıkuşu dizisi ile birlikte başlayan 4 yıllık birliktelik geçtiğimiz yıl 29 Haziran 2017 yılında muhteşem bir düğünle taçlandı. Şimdilerde ise çifti bebek heyecanı sardı. Bir süredir bebek istediklerini dile getiren güzel oyuncu Fahriye Evcen ve yakışıklı oyuncu Burak Özçivit güzel haberi geçtiğimiz günlerde aldılar. İki aylık hamile olduğunu öğrenen Fahriye Evcen’nin gözyaşlarına hakim olamadığı ortaya çıktı. Müjdeli haberi alan çift ardından aileleriyle paylaştı.

Teklifleri reddetti

Anne olmayı planladığı için bir süredir gelen film ve dizi tekliflerini reddediyordu. Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit’in ise Diriliş Ertuğrul dizisi ile ekranlara dönmesi bekleniyor.