Ünlü çiftin paylaştığı bu kare tepki çekti

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çiftinin Afrika gezisinden paylaştığı fotoğraf büyük tepki çekti.

Güncellenme 07 Mayıs 2018 15:20

Türkiye'nin en gözde çiftlerden olan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, günler önce çıktığı Afrika turuna tam gaz devam ediyor. Cape Town'da denizin tadını çıkaran ikili, renkli tatillerinde adrenaline de doydu.

Önceki gün Güney Afrika Cumhuriyeti'nde bir hayvanat bahçesine giden çift, uyutulmuş bir çitayı sevip bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Fahriye Evcen, uyutulmuş çita ile çekildiği fotoğrafı yoruma kapadı. Bazı sosyal medya kullanıcıları kendi hesaplarından güzel oyuncunun paylaşımına tepki yağdırdı.

İkiliyi takip edenler, "Siz resim çekileceksiniz diye zavallı hayvanı ne hale getirmişler" sözleri ile eleştirdi.