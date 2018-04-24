Ünlü çiftin kızı tedavi edilmezse hayatını kaybedecek!

Güzel oyuncu Ceren Hindistan'ın küçük kızı Arya, kemoterapi olmazsa hayatını kaybedebilir.

Güncellenme 24 Nisan 2018 10:07

Ünlü oyuncu Ceren Hindistan geçtiğimiz Mart ayında kızının hasta olduğunu öğrenmişti ama kızının kemoterapi görmesine gönlü razı gelmedi. Hastane yönetimi ise bu duruma tepki olarak küçük kızın koruma altına alınmasını istedi.

Ceren Hindistan tedaviye izin vermedi

Sabah'ın haberine göre, ünlü oyuncu ve eşi Mart ayında kızlarının, kızlarının, böbrekte rastlanan ve kötü huylu Wilms Tümörü hastalığı taşıdığını öğrendi. Bu haberle adeta yıkılan çift, hemen İstanbul'da bulunan özel bir hastaneye başvuruda bulundu. Yönetim çifte, kızlarının tedavi altına alınması gerektiğini söyledi. Fakat güzel oyuncunun yüreği buna dayanmadı ve küçük kızını tehlikeye atma pahasına da olsa tedavi olmasına müsaade etmedi. Kemoterapi olmasına müsaade edilmeyen küçük Arya, tedavisi yarım kalarak evlerine götürüldü.

Hastane yönetimi mahkemeye başvurdu

Hastane yönetimi ise durumun ciddi olduğunu ve küçük kızın tedavi edilmeme durumunda hayatını kaybedeceğini belirterek mahkemeye başvuruda bulundu. Yönetim; Hindistan'ın, 5395 sayılı kanuna aykırı davranarak kızının koruma tedbirlerini ihlal ettiğini belirtti.

Koruma kararı alınabilir

Yetkililer, sağlık tedbiri kapsamında kalan Arya'nın fiziksel ve ruhsal sağlığının korunması ve tedavisi için gerekli tıbbı bakım ve rehabilitasyonun yapılmasını engelleyen Hindistan'ın çocuğuna koruma kararı verilmesi istedi.